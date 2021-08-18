Липчан предупреждают о сильной жаре

Липчан вновь предупреждают об опасном метеорологическом явлении. В эту среду, 18 августа, а также в четверг, 19 августа, в Липецкой области ожидается сильная жара. Столбик термометра поднимется до отметки +35 градусов.

В такую погоду липчанам рекомендуют соблюдать несколько простых правил. Лучше носить светлую одежду из натуральных тканей. Не забывать про головной убор. Находясь под солнцем, закрыть как можно больше поверхности кожи. Дело в том, что обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться. Пить больше жидкости, но исключить алкоголь.

Чтобы снизить температуру тела, можно погрузить руки и ноги в холодную воду. Признаки теплового удара - общая усталость, головная боль, нарушение сознания, покраснение или побледнение лица, ненормальный пульс. В этом состоянии нужно периодически пить воду небольшими порциями - 80-100 мл, чтобы восполнить потерю жидкости. Воду следует подолгу держать во рту.