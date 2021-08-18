В Липецке 15-летний парень без спроса взял машину отца и с друзьями попал в ДТП

Подросток за рулем ВАЗа врезался в гараж и задел две машины Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В эту среду, 18 августа, стало известно о ДТП с подростками, которое произошло на прошлой неделе. Так, 13 августа ВАЗ-2110 съехал с дороги и столкнулся с гаражом и двумя иномарками, стоящими у дома по улице Локомотивная.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в аварии пострадал несовершеннолетний пассажир легковушки. Его с множественными травмами госпитализировали. Виновник происшествия скрылся.

Полицейские установили личность водителя отечественного автомобиля. Им оказался 15-летний липчанин. Трое пассажиров тоже несовершеннолетние. В отношении родителей подростков составили административные материалы - неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей.

Выяснились и подробности этой истории. Парень втайне взял ключи от машины отца, который отдыхал в другом регионе. Вместе с друзьями он катался по Левобережью. Правоохранители проводят проверку по данному факту.