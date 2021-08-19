В Липецке выбрали подрядчика, который отремонтирует три улицы

Фото: пресс-служба администрации Липецка.

Управление главного смотрителя определило подрядчика, который отремонтирует дорожное покрытие улиц Полярной (от дома №1 до № 62), Речной (от №1 до №57) и Зоологической (от дома № 85 по Индустриальной до дома № 77 по Зоологической). После подписания контракта специалисты ООО «Аркс7» смогут приступить к работе. Всего в этом приведут в порядок покрытие 34 участков улично-дорожной сети общей протяженностью порядка 30 километров. На 19-ти из них ремонт уже ведется.

Например, на улице Доватора специалисты асфальтируют тротуары. На Пушкина – укладывают верхний слой покрытия. На 2-ой Индустриальной и М. Расковой готовятся к проведению аналогичных работ. На Шевченко завершают отсыпку основания и скоро приступят к устройству нижнего слоя покрытия. На Зегеля – обустраивают основание велодорожек и укладывают плитку. На Кривенкова остается установить порядка 150 погонных метров бордюров и укатать около 800 кв. метров покрытия тротуаров.

На улицах Стаханова, Ладыгина и Локомотивной в Дачном 18 августа эксперты Росдорнии отобрали керны для исследования в лаборатории. Результаты проб, взятых на улицах Меркулова, Белана и Филипченко уже известны – асфальтобетон соответствует нормативам. Сейчас на первой подрядчик наносит разметку, в планах– «заход» на Белана и Филипченко. На Стаханова и площади Победы она уже выполнена. Решение о приемке этих объектов примут при получении положительного заключения экспертизы. В ближайшее время образцы асфальта возьмут и на улицах Тельмана, Подгоренская, Космонавтов в Ссёлках, Писарева в Дачном и Чапаева.