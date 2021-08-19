День Государственного флага в Липецке: программа мероприятий

Фото: сайт администрации Липецка.

День Государственного флага ежегодно отмечается 22 августа. Традиционно в этот день по всей России проводятся шествия, концерты, флешмобы. Но из-за эпидемии коронавируса праздничные мероприятия в онлайн-формат.

Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка, в социальных сетях дома культуры «Рудничный» состоится фото-флешмоб с участием воспитанников и руководителей творческих коллективов учреждения. В течение дня будут публиковаться снимки, а также познавательные факты о празднике и истории флага.

В 12:00 Городской Дворец культуры приглашает всех желающих на свой онлайн-концерт. В это же время в соцсетях ДК «Матыра» начнется трансляция программы «Под флагом Родины!». Зрители услышат песни известных авторов в исполнении вокальных детских и взрослых коллективов. В их числе ансамбль народной песни «Ивушка», студия эстрадного пения «Радуга», детский коллектив «Ассорти», вокальные коллективы «Золотая осень» и «Рапсодия». Свои лучшие номера представят хореографические студии «Колорит», «Вита», музыкальный театр «Гротэск», театр-студия «Азарт».

ОП «Студеновский» подготовил для своих подписчиков онлайн-рубрику «Гордо реет Флаг России!», которая выйдет в 18:00 в группе учреждения Вконтакте. Участники смогут познакомиться с символами государства, ответить на вопросы викторины, собрать паззл с картой нашей страны, посмотреть познавательный фильм «История Русских Государственных символов», а в завершении увидеть концерт коллектива эстрадной песни «Мелодия».

Праздник завершит онлайн-концерт дома культуры «Сокол» в 20:00. В нем примут участие такие творческие коллективы как «Сокольские посиделки», «Сокольские металлурги», особый театр «Лестница», «Эллайт», «Мери», «Камертон» и вокальная группа ансамбля «РИО».