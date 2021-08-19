Из-за сильной жары спасатели объявили штормовое предупреждение в Липецкой области

Спасатели объявили на территории Липецкой области штормовое предупреждение из-за аномально высоких температур. 20 августа на территории региона ожидается жара. Воздух прогреется до 35 градусов тепла.

В такую погоду специалисты советуют носить светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором. Передвигаться стоит не спеша. Не употребляйте алкоголь. Для снижения температуры тела можно погружать руки и ноги в холодную воду. Следует чаще пить воду, но небольшими дозами.

Если вы отдыхаете на пляже или просто у реки в жаркую погоду, всегда помните о том, что температура воздуха на солнце может достигать +50 градусов, а воды - +22 С, +26 С. Это значительный тепловой перепад. Он может привести к спазму дыхания или к остановке сердца. Поэтому, прежде чем войти в воду, надо смочить водой грудь, спину, голову.