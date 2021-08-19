В Липецке годовалая малышка выпала из окна 2 этажа

В минувшую среду, 18 августа, в Липецке произошло несчастье. На улице Осканова из окна второго этажа дома выпала годовалая девочка. Ее в состоянии средней тяжести госпитализировали в детскую областную больницу.

Как пояснили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, это не первый случай, когда маленькие дети падают с высоты. С мая по 18 августа зафиксировано 5 подобных фактов. Возраст пострадавших - от 1 года до 7 лет. Ребятишки падали с высоты от 2 до 8 этажа. Напомним, в июле на улице Ангарская упавший с 5 этажа 3-летний мальчик погиб. Остальные дети получили серьезные травмы.

В 2020 году ситуация была аналогичная. Очевидно, что большинство случаев происходит летом, так как липчане часто открывают окна в квартирах. Статистика - 5 происшествий. Погиб ребенок 3,5 лет.