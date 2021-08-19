В пятницу более 10 улиц Липецка останутся без света, 16 - без воды

В пятницу, 20 августа, в Липецке отключат свет и воду. С 9 утра до 4 часов вечера без электроснабжения останутся жители Сырского Рудника по улицам Ангарская, 31е, 31в, 31д, Маргелова, 1, 3, 5; переулок Серебристый, 2, а также частного сектора: улицы Детская, Взлетная, Маргелова, Романовская, Коттеджная, переулки Серебристый, Лирический, Туманный.

На этот же период времени свет погаснет в домах №20 и 21 по улице Новая в селе Косыревка и в садоводческих товариществах "Спутник", "Горняк".

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Баумана, 307а, 307, 309, 311, 313, 317, 317а, 319, 321, 323, 325, 327, 329, 329/1, 331, 331/1; Тельмана, 88. Краны пересохнут в частном секторе: улицы Одесская, Станционная, Димитрова, Дарвина, Энергетическая, Красная, Чапаева, Гранитная, Кротевича, Урицкого, Новокарьерная, Шевченко, Вавилова, проезд Шишкина.

Как пояснили в пресс-службе АО "ЛГЭК", если жителям понадобится вода, они могут отправить заявку по телефонам 175 и 236-175.