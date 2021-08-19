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Здоровье19 августа 2021 18:27

Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 19 августа 2021 года: 233 новых заболевших

Большинство зараженных коронавирусом из Липецка
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
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За сутки в Липецкой области 233 новых случаев заболевания коронавирусом

За сутки в Липецкой области 233 новых случаев заболевания коронавирусом

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области увеличилось. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 233 жителей региона.

По данным регионального оперштаба, большинство заболевших из Липецка - 164 человека. В Грязинском районе 23 новых случая. В Долгоруковском - 12. В Ельце - 10. В Елецком и Усманском районах по 8 зараженных. В Воловском районе - 6. В Липецком и Становлянском районах по 1 заболевшему.

Всего в регионе зарегистрировали 44 265 случаев COVID-19. Выздоровели 37 922 липчан. За сутки медики выписали 190 пациентов - они завершили лечение. Умерли 1 309 человек, в том числе 8 за последние сутки.

На больничном находятся 5 034 жителя. К счастью, у 4 242 липчан коронавирусная инфекция протекает в легкой форме. Они лечатся дома. Но есть те, у кого форма заболевания более тяжелая. Так, 792 человека лежат в больнице.