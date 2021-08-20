В Липецке иномарка сбила 4-летнего ребенка на самокате

В Липецке ребенок попал под колеса "Киа" Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В минувший четверг, 19 августа, в Липецке на улице Терешковой 54-летний водитель автобуса №317 резко затормозил во время движения. Из-за этого в салоне упала 71-летняя пассажирка. Ее доставили в больницу. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, там ей оказали помощь и отпустили

В тот же день на улице Космонавтов 18-летний парень за рулем "Киа" наехал на 4-летнего мальчика. ДТП случилось в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В момент аварии ребенок был на самокате в сопровождении матери. Юного пешехода отвезли в больницу, где ему оказали помощь и отпустили домой.

В Грязях на улице Кирова "Лада" столкнулась с мопедом. Пострадал 49-летний мопедист. Его с травмами положили в больницу.