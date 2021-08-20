Липчанин проведет в тюрьме 11 лет за то, что выбросил знакомую с 5 этажа

В Липецке местному жителю вынесли приговор за убийство знакомой. 25-летнего мужчину признали виновным в совершении преступления по ч.1 ст.105 УК РФ "Убийство".

Следствие установило, что ночью 7 сентября 2020 года пьяный липчанин в комнате общежития на площади Мира поссорился с 44-летней знакомой. Он ударил ее кулаком по лицу, а затем схватил за шею и вытолкнул в открытое окно. Несчастная упала с высоты 5 этажа и получила смертельные травмы.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, вину подсудимый признал частично. Он сказал, что не хотел убивать знакомую. Он также пояснил, что умершая его спровоцировала - он отказал ей в интимных отношениях, а она начала его оскорблять.

Суд вынес обвинительный приговор липчанину. Ему назначили 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.