В Липецке на крыше школы вспыхнули кровельные материалы

В минувший четверг, 19 августа, в Липецкой области зарегистрировали 17 пожаров. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, пламя вспыхнуло на крыше школы №47 по улице Космонавтов. Огонь уничтожил рулоны кровельного материала на площади 3 кв.м. Пожар тушили 5 отделений службы пожаротушения. Предварительная причина произошедшего - нарушение правил хранения рулонов.

В селе Манино Хлевенского района загорелся прицеп к грузовику. Спасатели ликвидировали пламя. К счастью, никто не пострадал. В тот же день в Липецке вспыхнул "Ауди А-6" на улице Стаханова. Огонь повредил подкапотное пространство. Предварительные причины пожаров в обоих случаях - неосторожное обращение с огнем.

А в поселке Дачный на улице Центральная воспламенились бесхозные строения. Пламя разрослось на 300 кв.м. К месту происшествия стянулись 2 отделения пожарной охраны, 1 автоцистерна лесопожарного центра и еще 2 автоцистерны. Пожар потушили. Пострадавших нет.