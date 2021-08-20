Под Липецком школьники ограбили пьяного знакомого

В Липецкой области возбудили уголовное дело в отношении двух 15-летний подростков. Их подозревают в совершении преступления по п."а, г", ч.2 ст.161 УК РФ "Грабеж, совершенный группой лиц с применением насилия".

По данным следствия, вечером 15 августа парни гуляли по улице Школьная в Лебедяни. Там они встретили пьяного знакомого и у них созрел ужасный план. Один из подростков подошел к 41-летнему мужчине и ударил кулаком в лицо. Тот положил свои вещи на землю, чтобы поквитаться с обидчиком. Пока они выясняли отношения, второй парень схватил сумки потерпевшего, после чего оба сбежали. Наживой негодяев стали сотовый телефон и банковская карта. Всего школьники потратили 2 тыс. рублей, оплатив картой рыболовные снасти.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, потерпевший сообщил о произошедшем в полицию. Подростков задержали. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.