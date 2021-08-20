Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 20 августа 2021 года: выписали 239 человек

Число выздоровевших от коронавируса в Липецкой области на 20 августа 20201 года достигло 38 161 человека. За минувшие сутки медики выписали 239 пациентов. Эти люди смогли победить болезнь.

Всего за это время в регионе зафиксировали 44 491 новый случай COVID-19. По данным регионального оперштаба, за сутки диагноз подтвердился у 226 жителей области. В Липецке - у 74. В Ельце - у 42. В Грязинском районе - у 36. В Тербунском районе 27 зараженных. В Долгоруковском - 11. В Чаплыгинском - 8. В Краснинском и Усманском районах по 5 заболевших. В Задонском и Данковском районах - по 4. В Елецком, Лебедянском и Лев-Толстовском - по 3. В Становлянском районе выявили1 новых случай.

Умерли 1 318 человек, в том числе 9 за последние сутки. Лечение продолжают 5 012 липчан. Причем 4 208 из них остаются дома, так как болезнь протекает в легкой форме. Остальных 804 пациентов пришлось госпитализировать.