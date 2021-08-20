«Ростелеком» подключил к оптике 35 населенных пунктов Липецкой области

Специалисты компании проложили почти 400 км волоконно-оптических линий связи. Подключение осуществляется в рамках совместного с администрацией области проекта «Цифровизация сельских поселений». До конца года еще 33 села будут обеспечены телекоммуникационной инфраструктурой.

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Масштабное строительство для цифровизации сельских поселений продолжается. За полгода мы обеспечили жителей более десяти тысяч домохозяйств высокоскоростным доступом в интернет по технологии GPON. Волоконно-оптические сети дают возможность одновременно пользоваться всем спектром цифровых сервисов. Теперь населению небольших сел и деревень доступны такие же современные услуги связи, как и городским жителям. Например, можно одновременно подключить и пользоваться мультимедийной платформой Wink, сервисами "Умного дома” и видеонаблюдением».

Светлана Порядина, жительница города Данкова Липецкой области:

«Как давно мы этого ждали! Новость о подключении разлетелась по всей улице очень быстро. Сначала мы не верили, но вскоре увидели специалистов “Ростелекома”, которые занимались стройкой сетей. Мои дети каждый день спрашивали, когда можно будет подключить интернет? И вот этот день настал, и в нашем доме появились не только доступ в Сеть на высоких скоростях, но и платформа Wink, где собраны отличные подборки сериалов для меня и мультфильмов для детей».

Мультимедийный сервис Wink от «Ростелекома» позволяет смотреть более 10000 фильмов и 300 каналов на любом устройстве. Контент предоставляется в высоком качестве HD или UltraHD (4K). К одному аккаунту можно подключить до пяти устройств. Кроме того, удобно загружать фильмы на устройство и смотреть там, где нет интернета. Для абонентов мобильной связи от «Ростелекома» интернет-трафик при использовании Wink неограничен.

Получитьподробную информацию о предложениях «Ростелекома» для физических лиц можно на сайтекомпании и по телефону горячей линии 8 800 450 0 150.

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