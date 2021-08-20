МЧС предупреждает: в ближайшие сутки в Липецке и области дожди, грозы, град

Спасатели разослали липчанам экстренное предупреждение. В ближайшие сутки в Липецкой области повышается возникновение чрезвычайных ситуаций - с 18.00 этой пятницы, 20 августа, до 18.00 субботы, 21 августа.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, в этот период в регионе ожидается погода с опасными и неблагоприятными метеоусловиями. Переменная облачность. Ночью и днем местами дожди, грозы, а в отдельных районах ливни с градом.

Ночью от 15 до 20 градусов тепла. Ветер южной четверти 6-11 м/с ночью. В светлое время суток усилится до 8-13 м/с. При грозах возможны порывы до 15-20 м/с. Воздух прогреется до +30 градусов. Атмосферное давление без существенных изменений - 742 мм рт.ст.

Среднесуточные температуры в регионе - от 23 до 26 градусов выше ноля. Это на 7-8 градусов выше средних многолетних значений. В южных районах региона чрезвычайная пожароопасность лесов, 5 класс горимости.