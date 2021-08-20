В выходные в Липецке и области будут ловить пьяных водителей

В эти выходные в Липецкой области стартуют мероприятия, направленные на профилактику ДТП с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения. С 20 по 22 августа автоинспекторы будут выявлять липчан, которые сели за руль в нетрезвом состоянии.

В пресс-службе регионального УГИБДД напоминают, пьяным водителям грозит 30 тыс. рублей штрафа и лишение прав от 1,5 до 2 лет. Согласно закону, чтобы получить права обратно, нарушителям нужно будет сдать экзамен. Тех, кто повторно попадется за рулем в нетрезвом виде, ждет уголовная статья. То же самое касается липчан, отказавшихся от медосвидетельствования.

Управление машиной в состоянии опьянения - одно из самых грубых нарушений Правил дорожного движения. Липчан просят беречь себя и окружающих, а также сообщать о пьяных водителях по телефонам 02 или 112.