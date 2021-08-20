В субботу 9 улиц Липецка останутся без холодной воды

В субботу, 21 августа, в Липецке ожидается отключение холодной воды. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", с 10 утра до 8 часов вечера без воды останутся жители частного сектора по адресам: улицы Верхняя, Пригородная, Киевская, Крымская, Комсомольская, Кирова, Джамбула. Причина отключения - утечка на водоводе диаметром 150 мм на улице Киевская.

На этот же период времени краны пересохнут по улицам Космонавтов, 64/2, 68, 70/1-3, 94а; Циолковского, 10/1-3, 12/2, 14/2. В районе улицы Космонавтов специалисты устранят утечку на водоводе диаметром 100 мм.

Энергетики предупреждают, после включения вода может быть мутной какое-то время. Если липчанам понадобится вода, они могут оставить заявку по телефонам 175 и 236-175.