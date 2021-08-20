Липецк готовят к дождливым выходным: расчищают ливневки и решетки

Эти выходные, по прогнозам синоптиков, будут дождливыми в Липецке и области. Спасатели уже предупредили липчан об опасных и неблагоприятных метеоусловиях - ливнях, грозах, сильных порывах ветра, в отдельных районах - град. В связи с этим сотрудники городского управления благоустройства работают в режиме повышенной готовности.

По данным пресс-службы мэрии, специалисты уже прочищают сети ливневой канализации и дождеприемные решетки по всему городу. Особое внмание бригады уделяют сложным участкам: дороги в низине и магистрали с большой транспортной нагрузкой. Это улицы Катукова, Карла Маркса, Фрузе, проспект Мира и другие.

В управлении предупреждают, что в случае сильных осадков вода все равно может оставаться на дорогах. Дождевые потоки бывают такой силы, что решетки не успевают пропускать их. Еще одна проблема - вода приносит мусор, который забивает сети.

В выходные на дежурство выйдут две ассенизаторские машины. При необходимости количество техники увеличат.