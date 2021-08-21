В Липецке накануне Дня Государственного флага наградили росгвардейцев

Липецким росгвардейцам вручили благодарственные письма Фото: Предоставлено Росгвардией

В преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации в региональном управлении Росгвардии Главный федеральный инспектор по Липецкой области Олег Снежков наградил отличившихся по службе военнослужащих и сотрудников ведомства.

Олег Снежков от имени полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игоря Щёголева вручил благодарственные письма сотрудникам и военнослужащим за добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм.

В завершении мероприятия Олег Снежков пожелал удачи, успехов в службе и крепкого здоровья росгвардейцам и их семьям.

Напомним, в Липецке в честь праздника Дня Государственного флага России подготовили развлекательную программу. Из-за коронавируса она пройдет в онлайн-формате. Подробности здесь.