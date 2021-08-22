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Общество22 августа 2021 10:55

В Липецкой области на трассе М-4 Дон образовалась пятикилометровая пробка

Люди застряли в собственном транспорте в жару
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Трассу парализовало в сторону столицы.

Трассу парализовало в сторону столицы.

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В Липецкой области на трассе М-4 Дон образовалась пятикилометровая пробка в сторону Москвы. Затор образовался с 372-го по 366-й километр. По данным сервиса Яндекс.Пробки, на участке случилось не менее четырех ДТП.

Сотни машин попали в затор.

Сотни машин попали в затор.

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Как сообщают очевидцы, в пробку попало большое количество автобусов, направляющихся на отдых. Люди большими группами выходят из транспорта на дорогу и обочину. Поток машин практически не движется.