Трассу парализовало в сторону столицы. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В Липецкой области на трассе М-4 Дон образовалась пятикилометровая пробка в сторону Москвы. Затор образовался с 372-го по 366-й километр. По данным сервиса Яндекс.Пробки, на участке случилось не менее четырех ДТП.

Сотни машин попали в затор. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Как сообщают очевидцы, в пробку попало большое количество автобусов, направляющихся на отдых. Люди большими группами выходят из транспорта на дорогу и обочину. Поток машин практически не движется.