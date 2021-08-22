На липецкой трассе столкнулись четыре большегруза: пострадал один человек

Фото с места аварии. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

На трассе М-4 Дон в Липецкой области столкнулись четыре большегруза. Авария произошла около девяти часов утра 22 августа в районе 366-го км автодороги.

Как стало известно "КП", причиной аварии оказалось препятствие на полосе, а именно запчасть. Один из водителей не успел затормозить, из-за чего и произошло столкновение. На место аварии в течение 20 минут приехали спасатели, медики и правохранители. Сотрудникам МЧС пришлось вырезать водителя КамАЗа из машины. Он стал единственныи пострадаашим в ДТП. У него практически оторвана правая нога ниже колена.

Из-за аварии на трассе образовалась многокилометровая пробка. Несколько часов поток почти парализовало. Только около двенадцати часов движение относительно восстановили.

Сейчас в причинах и обстоятельствах ДТП разбираются полицейские.