В Липецкой области 17-летнего подростка осудят за кражу из дома соседа

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летнего подростка. Его обвиняют в краже с незаконным проникновением в жилище (п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

Как сообщили в региональном СУ СКР, днем 10 марта житель поселка Добринка проник в дом соседа, когда того не было на месте. Парень снял дверь с петель и собирался похитить ценности, но хозяин не оставил никаких дорогостоящих вещей. Подросток увидел только мебель и посуду. Но молодого человека это не остановило. Он вынес газовую плиту, чугунный комплект, кастрюли из нержавеющей стали, металлическую кровать. Затем сдал все качестве металлолома сдал в скупку. Выручил 1300 рублей и потратил на собственные нужды.

О краже имущества 57-летний хозяин дом заявил в полицию в мае. Юношу задержали, на допросе он во всем признался и возместил ущерб в полном объеме. Следователи направили материалы в суд. Санкция вменяемой подростку статьи предусматривает наказание вплоть до шести лет лишения свободы.