Под Липецком из-за удара молнии сгорел дом

В Липецкой области молния попала в дом Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В минувшие выходные в Липецкой области произошло 27 пожаров. Так, днем 21 августа в селе Красногорка Грязинского района вспыхнул жилой дом. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, с огнем боролись 3 отделения пожарной охраны и 2 добровольца. Пламя уничтожило сгораемые конструкции здания по всей площади. Никто из людей не пострадал. По предварительным данным, в дом попала молния.

В тот же день в селе Казино Задонского района сгорел кирпичный сарай. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. А вечером в Фащевке Грязинского района вспыхнула деревянная баня. Огонь повредил отделку на площади 9 кв.м. К счастью, обошлось без пострадавших.

В Липецке в районе памятника Чернобыльцам загорелся автомобиль "БМВ". Повреждена проводка на площади 0,5 кв.м. Скорее всего причиной пожара стало короткое замыкание.