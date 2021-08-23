В выходные в Липецке и области поймали 64 пьяных водителей

В минувшие выходные автоинспекторы ловили пьяных водителей. Массовые проверки прошли на дорогах Липецка и области.

По информации пресс-службы регионального УГИБДД, за трое суток задержали 64 водителей. Они оказались в нетрезвом состоянии. Нарушители заплатят штраф в 30 тыс. рублей. Также их лишат прав на срок от 1,5 до 2 лет. Чтобы вновь сесть за руль, им придется сдать экзамен на знание Правил дорожного движения и пройти медицинскую комиссию.

Кстати, 4 человека ранее уже привлекались за данное нарушение. Однако, они вновь сели за руль под воздействием алкоголя и теперь им грозит ст.264,1 УК РФ "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию".

Подобные проверки будут проводиться и в дальнейшем.