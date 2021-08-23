В Липецком отделении Сбера более 80% сотрудников прошли вакцинацию

Банк в период пандемии справился с непростой задачей – обеспечил непрерывность бизнеса при соблюдении всех профилактических норм, Сотрудники носят маски и перчатки, на рабочих столах стоят санитайзеры, регулярно проводится дезинфекция помещений, а навигация в офисах напоминает о необходимости соблюдать социальную дистанцию. На постоянной основе оказывается социальная поддержка заболевшим сотрудникам. Организованы прививочные пункты на площадках банка.

Александр Любар, заместитель управляющего Липецким отделением ПАО Сбербанк: « В условиях распространения коронавирусной инфекции вопрос укрепления иммунитета и защиты себя и своих близких стоит на первом месте. Сегодня у нас есть простой, бесплатный и доступный инструмент для того, чтобы чувствовать себя в безопасности и вернуться к привычному образу жизни – это вакцина. Конечно, что-то новое всегда вызывает опасение, и наша задача – рассказать о праве каждого сотрудника на защиту от инфекции, обеспечить максимально комфортные условия для реализации этого права. А дальше – каждый человек делает правильный для себя выбор.»

Коллектив Липецкого отделения Сбера выражает благодарность администрации Липецкой области, управлению здравоохранения, муниципалитетам, медицинским учреждениям, их персоналу за содействие и участие в организации вакцинации сотрудников банка и членов их семей.

Все реализованные меры носят системный характер и, несмотря на сформированный коллективный иммунитет внутри организации, профилактические мероприятия продолжатся, чтобы и далее наращивать уровень защищенности сотрудников и клиентов.