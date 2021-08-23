Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 23 августа 2021 года: 215 новых случаев

Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области достигло 45 148. По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки диагноз подтвердился у 215 человек. В Липецке - у 142 горожан. В Лебедянском районе - у 24. В Липецком - у 15. В Усманском районе заболели 9 местных жителей. В Грязинском районе - 7. В Ельце и Добровском районе - по 5. В Краснинском, Хлевенском и Лев-Толстовском районах по 2 новых случая. В Долгоруковском и Задонском - по 1.

Не удалось спасти 1 344 жителей региона, в том числе 9 за последние сутки. Выздоровели 38 470 человек. За сутки медики выписали 47 пациентов - они справились с болезнью. На больничном находятся 5 334 липчан. У 4 208 из них COVID-19 протекает в легкой форме и они лечатся дома. Остальных 808 человек, с более тяжелым течением коронавирусной инфекции, госпитализировали.