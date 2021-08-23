Во вторник 17 улиц Липецка останутся без холодной воды

Во вторник, 24 августа, в Липецке отключат свет и воду. С 9 утра до 4 часов вечера свет погаснет по улице Терешковой, 34/1-3, 38а-г. Также без электроснабжения останутся садоводческие товарищества "Горняк" и "Спутник".

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Филипченко, 1, 3, 5, 5/2, 5/3, 7, 9/1-3, 11, 13, 15, 8/1-3; Звездная, 8, 8/2, 7, 6/2; Депутатская, 51а, 52-57, 52а, 53а, 55а, 61, 61а, 63, 65, 78, 80; Киевская, 34, 36, 41; Индустриальная, 1-4; Баумана, 307а, 309, 307, 311, 313, 317, 319, 317а, 321, 323, 325, 327, 329, 331, 331/1, 329/1, 333б, 333а, 333, 333/1-17, 333/8а, 333/Г, 333в, 333/19, 295а, 293а, 295в, 295е, 307е, 309г, 309б, 309в, 307в.

На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе по адресам: улицы Цементников, Булавина, Баженова, Курчатова, переулок Баумана, Помяловского, улицы Димитрова, Дарвина, Энергетическая, Красная, Чапаева.

Более подробная информация по телефонам 175 и 236-175.