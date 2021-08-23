Трое липчан выступят на Паралимпийских играх в Токио

Липецкие спортсмены будут участвовать в Паралимпийских играх. Они уже прибыли в Токио, где в составе сборной команды РФ по академической гребле поборются за награды. Как сообщили в пресс-службе регионального управления по физической культуре и спорту, в состав сборной вошли Анна Пискунова, Евгений Борисов, Евгений Терехов.

Анна Пискунова - мастер спорта России, неоднократная чемпионка международных соревнований "Большая Московская Регата". Многократно выигрывала чемпионаты и Кубки России в экипаже четверки с рулевым PR3 Mix4.

Липчанка Анна Пискунова примет участие в Паралимпийских играх в Токио Фото: управление физической культуры и спорта Брянской области

Евгений Борисов - мастер спорта России международного класса, чемпион России в экипаже четверки с рулевым PR3 Mix4+, многократный победитель и призер чемпионатов, Кубков России и международных соревнований "Большая Московская Регата".

Евгений Борисов - участник Паралимпийских игр из Липецка Фото: Управление физкультуры и спорта Липецкой области

Евгений Терехов - мастер спорта России, чемпион России в экипаже четверки с рулевым PR3 Mix4+, рулевой. Липчанин - многократный победитель и призер чемпионатов и Кубков России по академической гребле.

Евгений Терехов из Липецка выступит на Паралимпийских играх в Токио Фото: Управление физкультуры и спорта Липецкой области

Все они также являются членами спортивной сборной команды Липецкой области и РФ по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в академической гребле. Игры пройдут с 24 августа по 5 сентября. Академическая гребля, где будут выступать липчане, стартует 27 и завершится 29 августа.