В Липецке и области за сутки сбили 3 пешеходов

За минувшие сутки в Липецкой области в ДТП пострадали 3 пешехода. Накануне, 23 августа, на улице Гагарина в Липецке водитель "Шкоды Октавиа" наехал на 52-летнюю женщину. Как пояснили в пресс-службе регионального УГИБДД, это произошло в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Липчанку доставили в больницу. Там ей оказали помощь и отпустили.

В тот же день в Грязях на улице Советская под колеса "Шевроле", который двигался задним ходом, попала 79-летняя пенсионерка. Пострадавшую госпитализировали.

В Измалковском районе на автодороге Орел-Тамбов ГАЗ сбил 37-летнего пешехода. По предварительным данным, он переходил дорогу вне "зебры". Несчастного с травмами положили в больницу.

Также в селе Подгорное Липецкого района ВАЗ-21063 выехал на встречку и лоб в лоб столкнулся с "Киа". Пострадали 22-летний водитель отечественной машины и 36-летняя пассажирка иномарки. Их госпитализировали.