В Липецкой области за неделю ОРВИ заболели более 3,6 тыс. жителей

В Липецкой области за неделю с 16 по 22 августа зафиксировали 3 639 случаев ОРВИ. По данным регионального Роспотребнадзора, это на 7% выше, чем на предыдущей неделе. Уровень заболеваемости - неэпидемический. Характер - спорадический, то есть обычный для данного сезона, а случаи заражения не связаны между собой.

В Липецке ОРВИ заболели 2 301 житель. Это 63% от общего числа в регионе. Все чаще за медпомощью стало обращаться взрослое население - +14% к расчетному порогу. По словам специалистов, это связано с ростом заражения COVID-19 среди данной возрастной группы. Среди заболевших 39% липчан, старше 15 лет. В начале июня - 32%. В детских возрастных группах показатели заболеваемости не превышают расчетных пороговых уровней.

В основном, в регионе циркулируют негриппозные респираторные вирусы. В 1,5% исследованных проб обнаружили вирусы парагриппа и риновирусы. Вирусов гриппа не выявили.