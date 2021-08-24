У 40% рыб из рек Липецкой области выявили паразитов

Специалисты проверили рыбу, обитающую в водоемах Липецкой области. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ветеринарии, лабораторный мониторинг ведется ежемесячно - исследуют, есть ли в рыбе паразиты. По данным управления, в регионе регистрируется значительно количество случаев описторхоза среди липчан. Это гельминтное заболевание, которое вызывают плоские черви.

Так, за 7 месяцев этого года в отдел паразитологии и ихтиопатологии поступило 411 образцов рыбы из прудов и рек 11 районов региона. Оказалось, что прудовая рыба безопасна для людей. Специалисты исследовали 296 экземпляров из 27 таких водоемов. С рыбой, выловленной из рек Дон, Усманка, Воронеж, Красивая Меча ситуация хуже. Из всех образцов 40% были заражены описторхозом и псевдамфистомозом, то есть гельминтами. Согласно многолетним наблюдениям, в регионе сохраняется высокий уровень заражения паразитами речной рыбы.