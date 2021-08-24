Женщина из Тулы украла у 90-летней липчанки 80000 рублей

В отдел полиции Краснинского района обратилась 90-летняя бабушка из деревни Николаевка. Она сообщила, что у нее пропали 80 тыс. рублей. Произошло это после визита неизвестной женщины.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Они установили, что вечером в дом пенсионерки постучали. Она открыла дверь - на пороге стояла незнакомка. Она сообщила, что собирает пух и перья птиц. Злодейка отвлекла старушку и незаметно прошла в соседнюю комнату, где и лежали деньги.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, подозреваемую задержали. Ею оказалась 52-летняя жительница Липецка, приехавшая туда из Тулы. Правоохранители изъяли у нее 80 тыс. и вернули бабушке. А в отношении негодяйки возбудили уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание по статье - до 5 лет лишения свободы.