На прошлой неделе в Липецке более 20 раз горели мусор и сухая трава

В Липецке продолжает гореть сухая трава и мусор Фото: Юлия КЛЮЕВА

Минувшая неделя в Липецке была одной из самых жарких в конце лета. До воскресенья температура воздуха поднималась выше +30 градусов. Почти в 70% пожаров, произошедших в период с 16 по 23 августа, горела сухая трава и мусор.

По данным пресс-службы городского управления по делам ГО и ЧС, 5 раз вспыхивала трава в частном секторе в районе Силикатного, рядом со стрельбищем. Самое большое возгорание случилось в садоводческом товариществе "Ремонтник" - 1 га. Такую же площадь охватил огонь на улице Металлургов за автозаправкой у остановки "Коксохим".

Мусор тушили в частном секторе, гаражных кооперативах, в подвале многоэтажки на проспекте 60 лет СССР и садового домика в СНТ "Дачный-1". Кстати, строение полностью выгорело. Наиболее крупные возгорания мусора - на улице Ковалева, по Волгоградской рядом с нежилым аварийным зданием и на ЛТЗ.

Спасатели напоминают липчанам, что в регионе до конца лета действует особый противопожарный режим. Категорически нельзя разжигать костры. Кстати, с начала года в Липецке произошло 740 пожаров. Это на 2% меньше, чем за тот же период 2020 года. В первом полугодии снижение их количества было существенным - до 30%. Однако, жаркое и засушливое лето внесло свои коррективы.