В Липецке у Нижнего парка за 5,6 млн рублей отремонтируют памятный знак

В Липецке у Нижнего парка обновят памятный знак Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке подвели итоги торгов на обновление прилегающей территории и основания памятного знака в районе Нижнего парка. Речь идет об объекте в честь Липских железоделательных заводов, который установлен на Петровском проезде. Памятный знак обозначает место, где еще во времена Петра Великого располагалась заводская контора.

Победитель аукциона - одно из липецких предприятий. Как сообщили в пресс-службе мэрии, подрядчику нужно будет демонтировать облицовочный камень на основании и отбить старую штукатурку. А затем обложить постамент гранитными плитами. Также организация обновит поврежденный участок тротуарной плитки около памятника.

Ремонт коснется и вход в пешеходный переход. Здесь придется заменить гранитные плиты, переложить и отшлифовать ступени. Близлежащую территорию озеленят. ВЫсадят вейник, келерию сизую, просо, эхинацею пурпурную, очиток видный, веронику колосковую.

На все эти работы выделили 5,6 млн рублей. Их проведут в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".