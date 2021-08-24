Какие улицы Липецка останутся без воды в среду

В среду, 25 августа, в некоторых районах Липецка отключат холодную воду. Причина тому - ремонтные работы на сетях.

С 10 утра до 8 часов вечера без воды останутся жители улиц 30 лет Октября, 2, 6, 8; Гагарина, 8, 10; 4-ой Пятилетки, 5-8; Шкатова, 23, 25; Кротевича, 1, 3, 5, 9а; Горняцкая, 1-4,, 6, а также частного сектора: улицы Чайковского, 30 лет Октября Щорса, Кротевича, ул. 2-я Гранитная, проезд Федора Лузана.

На этот же период времени краны пересохнут по улицам Ковалева, 99, 99б, 101, 101/1, 101/а; Римского-Корсакова, 8/б, 6/е, 8а, 10а, 10б, 2а, владение 4в. Воду также отключат в частном секторе по адресам: улицы Авиационная, Пестеля, Загородная, переулок Макаренко; Рылеева.

По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", воду подвезут по заявкам жителей. Более подробную информацию можно узнать по телефонам 175 и 236-175.