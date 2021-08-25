Липчанин получил 10 суток ареста и штраф за то, что сбил ребенка и скрылся

В минувшее воскресенье, 22 августа, в Липецкой области произошло серьезное ДТП. В Лев-Толстовском районе на автодороге Митягино - примыкание к автодороге Лев Толстой-Чаплыгин неизвестный водитель сбил 11-летнего ребенка, который шел рядом с проезжей частью, и скрылся. Мальчика с переломом руки госпитализировали.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, автоинспекторы смогли установить виновника аварии. Оказалось, что на пешехода наехал 32-летний житель Лев-Толстовского района за рулем "Ауди-80". Когда мужчину задержали, он был пьян. Выяснилось, что он не имеет права управлять машиной. Правоохранителям он сообщил, что в момент ДТП был трезв, а выпил после.

В отношении водителя составили протокол по ч.3 ст.12.27 КоАП РФ "Невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен, либо после того, как транспортное средство было остановлено по требованию сотрудника полиции, до проведения уполномоченным должностным лицом освидетельствования в целях установления состояния опьянения или до принятия уполномоченным должностным лицом решения об освобождении от проведения такого освидетельствования". Суд назначил ему 30 тыс. рублей штрафа.

Также полицейские составили протокол по ч.2 ст.12.27 КоАП РФ "Оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния". Здесь липчанин получил 10 суток административного ареста.

Также его привлекли по ч.1 ст.17.7 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством". Здесь наказание - 5 тыс. рублей штрафа.