Под Липецком женщина забила насмерть слепую мать

В Липецкой области будут судить женщину, которая избила до смерти собственную мать. Все произошло в мае этого года в Воловском районе области. По версии следствия, дочь в ходе конфликта набросилась с кулаками на мать – инвалида 1 группы по зрению. Била долго и жестоко. Сначала дочь несколько раз ударила беспомощную маму по голове, а когда женщина упала – продолжила бить ногами по всему телу. Через три часа после избиения несчастная мама скончалась. Согласно заключению экспертизы, смерть наступила в результате закрытой тупой травмы груди, осложнившейся травматическим шоком.

Дочери вменили часть 4 статьи 111 УК – умышленное причинение тяжкого вреда беспомощному, повлекшее смерть. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, уголовное дело с обвинительным заключением на правили в суд. Женщине грозит до 15 лет колонии.