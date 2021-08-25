В Липецке свидетель нападения на надзирателя попал под статью за молчание

В Липецке вынесли приговор свидетелю драки в СИЗО. Инцидент произошел в марте этого года, когда сотрудники изолятора проверяли подследственных на наличие запрещенных предметов. Во время обыска находившийся под стражей опасный рецидивист ударил кулаком в лицо сотрудника ФКУ СИЗО-1.

Очевидцем нападения стал другой обитатель изолятора, но мужчина от дачи показаний отказался. Отметим, что по закону можно не свидетельствовать только в отношении близких родственников. В данном случае очевидец не сообщил важные сведения по делу, что расценили, как препятствие следствию. В итоге свидетель сам попал на скамью подсудимых за отказ от дачи показаний – статья 308 УК.

При этом мужчина никак не помог рецидивисту, напавший на надзирателя задержанный получил 5 лет колонии. Пытавшийся выгородить его молчанием свидетель – 6 месяцев исправительных работ, сообщили в пресс-службе СКР региона.