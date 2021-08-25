Игорь Артамонов обсудил с Викторией Абрамченко экологическую безопасность региона

.

Встреча заместителя Председателя Правительства России Виктории Абрамченко, куратора национального проекта «Экология», и главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова состоялась накануне в Москве. Акцент в обсуждении был сделан на те вопросы, которые вызывают наибольшее внимание жителей, в частности состояние атмосферного воздуха.

Руководитель региона рассказал, что в настоящее время расширяется сеть мониторинга состояния атмосферного воздуха, закуплено восемь новых экологических постов, за счёт бюджетных средств приобретено 37 единиц экологичного общественного транспорта. Мероприятия по экологизации производства, выполненные промышленными предприятиями в 2019-2020 годах, позволили на 10 тысяч тонн сократить выбросы вредных веществ в атмосферу. «До конца года Минприроды и Росприроднадзором должен быть запущен механизм квотирования выбросов для предприятий, цель которого – исключить превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в Липецке. Одной из приоритетных задач для улучшения качества воздуха является реконструкция очистных сооружений МУП «ЛиСА». В данный момент идёт этап проектирования», – подчеркнул Игорь Артамонов.

На встрече обсуждались и другие федеральные проекты: «Сохранение уникальных водных объектов», «Чистая страна». Как сообщил глава региона, за два минувших года в Липецкой области выполнен большой объём работ по реабилитации рек. В рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов» проведена расчистка рек Воронеж и Ягодная Ряса. В результате восстановлено 209 гектаров водных объектов, очищено 608 километров береговой линии, 24 тысячи человек улучшили экологические условия проживания у воды.

Игорь Артамонов отметил, что в регионе есть ещё объекты, которые требуют экологической реабилитации. В частности, планируется расчистка рек Дон и Быстрая Сосна. Требуемый объём финансирования на 2021-2024 годы составляет 523 млн рублей.

«Мы хотели бы как можно раньше приступить к работам. Вся необходимая документация готова, пройдена государственная экспертиза, направлена заявка в Федеральное агентство водных ресурсов и Министерство природы России. Осталось получить финансирование», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Также руководитель области рассказал об опыте региона по реализации федерального проекта «Чистая страна». К концу текущего года завершится рекультивация многолетней свалки в Данкове и полигона «Орлиный лог» в Липецке общей площадью 25 гектаров. Разработана проектная документация на рекультивацию других объектов, поданы заявки на включение их в программу федерального финансирования. К 2023 году должна завершиться рекультивация свалки «Венера» в Липецке.

«В Липецкой области ведётся планомерная работа по улучшению экологической ситуации. У нас созданы хорошие стартовые площадки, накоплен большой опыт. Мы готовы стать надёжным партнёром в реализации различных пилотных проектов экологической направленности», – сказал Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой облапсти.