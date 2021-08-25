Мать пятерых детей в Липецке регистрировала нелегалов из Узбекистана

В Липецке вынесли приговор многодетной матери за фиктивную регистрацию иностранцев. Липчанка, имея пятерых детей и квартиру в городе, решила незаконно оформить на своей жилплощади двух мигрантов из Республики Узбекистан.

Женщина предоставила в отдел полиции документы о постановке на учет иностранцев в своей квартире. Как позже выяснилось, фактически мигранты там не жили и не собирались. В итоге дело возбудили по 322.3 УК РФ – фиктивная постановка на учет. За что женщине грозило вплоть до трех лет колонии.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, суд учел полное признание вины, раскаяние и наличие пятерых малолетних детей. Поэтому хозяйка «резиновой» квартиры отделалась штрафом в 10 000 рублей.