В четверг более 20 улиц Липецка останутся без холодной воды

В четверг, 26 августа, в Липецке ожидается отключение холодной воды. С 9 утра до 5 часов вечера краны пересохнут по улицам Стаханова, 42а, 44, 46, 48, 50, 52; Хорошавина, 2-4, 6, 8, 10-17, 11а, 11б, 19, 21, 23, 27, 29; Катукова, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43; Шуминского, 1, 3, 6-8, 8а, 10, 15, 17; Белана, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13; Кривенкова, 7а, 9, 11, 13, 13а, 15, 17; Москаленко.

С 10 утра до 5 часов вечера без воды останутся жители улицы Балакирева, 1, а также частного сектора: улицы Биологическая, Мирная, Урожайная, Перова, Балакирева, переулок Яблочкина.

С 10 утра до 8 часов вечера воды не будет по адресам: улицы Елецкая, 54, 65; Студеновская, 51, 49; Барашева, 1; Коммунальная, 14а; Неделина, 14б; площадь Торговая, 4, 14; Филипченко, 8/1-4, 10/2; Студеновская, 182, 184а, 184; площадь Заводская, 3, 5. На этот же период времени холодную воду отключат в частном секторе по улицам Свободный Сокол, Северная, К.Либкнехта.

Более подробную информацию можно получить в диспетчерской АО "ЛГЭК" по телефонам 175 и 236-175.