Троих москвичей с героином остановили на трассе по пути в Липецк

Троих москвичей с партией тяжелых наркотиков задержали на трассе сотрудники полиции и ГИБДД Московской области. Иномарку остановили на 111 километре трассы М-4 Дон в районе Каширы. В машине находились 31-летний водитель и два пассажира 27 и 30 лет – все жители Москвы.

Во время досмотра полицейские нашли спрятанный под рулевой колонной пакет, в нем было 50 обмотанных черной изолентой свертков с веществом. В пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили, что в свертках был героин общей массой 103 грамма.

Один из задержанных признался, что героин везли для сбыта в Липецке. Дело возбудили по статье 228.1 УК. Водителя и пассажиров задержали.