Как будут охранять школы и избирательные участки Липецка 1 сентября

Системы безопасности работают во всех школах Фото: Лия МУРАДЬЯН

Безопасность в День знаний и Единый день голосования в Липецке обсудили в мэрии при участии правоохранительных органов и служб экстренного реагирования. По данным департамента образования, договоры по охране заключили 63 школы Липецка и 37 детских садов. Также в учреждениях есть видеонаблюдение и системы вывоза групп быстрого реагирования. На данный момент в паспорт безопасности получили 223 объекта образования из 224. Комиссия заверила, что 1 сентября в Липецке откроются все школы и дома творчества

Начальник городского УМВД Александр Акаткин отметил, что перед началом учебного сезона все школы проверят со служебными собаками. Непосредственно в День знаний патрули будут дежурить вблизи школ и по маршрутам следования детей. Всего за безопасностью школьников 1 сентября в Липецке будут усилено следить 130 сотрудников полиции.

Также паспорта безопасности получили избирательные участки. Там тоже проверили тревожную сигнализацию и системы видеонаблюдения, а также отработали порядок действий и эвакуацию в случае обнаружения взрывных устройств. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в дни проведения выборов в Липецке за порядком будут следить около тысячи полицейских.