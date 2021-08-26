В Липецке женщина обокрала магазин спорттоваров и попала на камеру

В Липецке раскрыли кражу из сетевого гипермаркета. Преступление произошло еще в начале августа, в одном из магазинов торгового центра на улице Катукова, где обокрали магазин спорттоваров. Представители магазина обратилось в полицию 6 августа и заявили о пропаже трех джемперов и брюк на сумму 3700 рублей.

Смотреть видеосюжет Воровка попала на камеру в магазине Липецка

Куда делись вещи, выяснилось после просмотра видео с камер наблюдения, которые засняли воровку. Молодая женщина сняла товар с вешалок, спрятала и вышла, не расплатившись. Как сообщили в пресс-службе УМВД по региону, подозреваемой оказалась 30-летняя безработная жительница области.

Даму нашли, украденные вещи забрали и возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 – кража. Женщине грозит до двух лет колонии, сейчас она находится под подпиской о невыезде.