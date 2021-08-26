В Липецке отменили чрезвычайную пожароопасность – можно ходить в лес

С этого четверга, 26 августа, в Липецке отменили чрезвычайную пожароопасность лесов. В связи с похолоданием и дождями существенно понизился класс горимости лесов. Как сообщает управление по делам ГО и ЧС, на юге Липецкой области, на юге, в центре и на западе региона установили 1 класс горимости, на севере – 3 класс. Соответственно снимаются ограничения, которые действовали в условиях чрезвычайной пожароопасности.

При этом все еще действует особый противопожарный режим, который продлится до 31 августа, поэтому запрет на разведение костров в Липецкой области все еще в силе.

В этот день в Липецкой области снова ожидается гроза, максимальная температура воздуха в ближайшие дни не поднимется выше отметки в +25 градусов. Атмосферное давление будет в пределах 750 мм ртутного столба.