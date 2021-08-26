ВАЗ вылетел с трассы под Липецком – водитель и пассажир скончались

Смертельная авария в Грязинском районе Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Смертельная авария произошла минувшим вечером, 25 августа, в 16.40 в Грязинском районе Липецкой области. Там на трассе Липецк-Грязи-Песковатка вылетел с дороги в кювет ВАЗ-21099. «Девяносто девятая» превратилась в груду искореженного металла, 27-летний водитель и 24-пассажир скончались на месте ДТП.

В тот же вечер, в 16.20, в Чаплыгине на улице Строительная 34-летняя женщина на «КИА Оптима» во время разворота сбила мотоцикл Баджадж Пульсар. 38-летний мотоциклист попал в больницу, но после оказания помощи отправился домой.

Еще один человек пострадал на улице Садовая села Березняговка в Усманском районе в селе. По предварительным данным ГИБДД, 31-летний водитель ВАЗ-2114, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу «Ладе-Калине», за рулем которой был 61-летний мужчина. Водителя «Лады» увезли в больницу.

За те же сутки в Липецкой области зарегистрировали 27 ДТП без пострадавших. Одно из них произошло на кольцевой развязке на улице Катукова у ТРЦ «Ривьера».