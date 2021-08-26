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Происшествия26 августа 2021 13:04

Фура с полуприцепом упала с моста под Липецком

Водитель МАНа не справился с управлением в районе Троицкого моста
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
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Серьезное ДТП случилось этим утром, 26 августа, на Окружном шоссе в Липецком районе. Там на Троицком мосту рано утром не справился с управлением водитель МАНа. Большегруз с полуприцепом выбил ограждение моста и рухнул кузовом вниз. При этом кабина зацепилась за ограждение и грузовик повис на мосту в вертикальном положении.

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Фура упала с моста под Липецком
Фура упала с моста под Липецком
Видео от Регион-48 Липецк

По словам очевидцев, фура ехала без груза. К счастью, в аварии никто не пострадал. На месте работали сотрудники ГИБДД, которым предстоит выяснить точную причину аварии. Застрявший в между мостом и кюветом МАН придется вытаскивать с помощью спецтехники.

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ДТП Троицкий мост
ДТП Троицкий мост