В Липецке пропал пенсионер в джинсовой панаме и с бородой

В Липецке ищут 74-летнего пенсионера Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецке ищут 74-летнего пенсионера. Жидиханов Зайдулла Нуруллович пропал в минувшую среду, 25 августа, в селе Сырское. Днем он вышел из дома и больше не вернулся. Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", пожилой человек нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 169 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые с проседью, глаза голубые.

Был одет: белая футболка с логотипом Кадиллак, синие шорты, джинсовая панамка, черные носки, резиновые зеленые сланцы.

Особые приметы: носит бороду.

Просьба ко всем, кто видел Зайдуллу Жидиханова или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры или "112" - номер вызова экстренных служб.