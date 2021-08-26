В зоопарке Липецка у оливковых агути появились детеныши

В зоопарке Липецка пополнение. У пары оливковых агути родились два малыша. Пока они совсем крохи. Мама кормит их в домике молоком.

Как сообщили в пресс-службе зверинца, к вечеру первого дня агути начали передвигаться и иногда выходить на улицу. У них уже открылись глазки, а шерстка - как у взрослых. На третьи сутки малышам дадут еду.

Оливковые агути занесены в Международную Красную книгу. Эти грызуны обитают в тропических лесах Южной Америки, от Мексики до гранцы вечнозеленой растительности в Аргентине. Длина тела агути - от 40 до 64 см, вес - 3-4 кг. Интересно, что на передних лапах у них по 5 пальцев, а на задних - 3.

В дикой природе животные питаются листьями, упавшими плодами и орехами. Агути хорошо плавают, но не ныряют. А еще они очень пугливы. Живут стайками или парами, которые создаются на всю жизнь.