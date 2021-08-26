Купальный сезон в Липецке закрывается – спасатели не будут дежурить с 1 сентября

Спасатели уйдут с пляжей 1 сентября Фото: Лия МУРАДЬЯН

Купальный сезон 2021 в Липецке закрывается, до его окончания осталось меньше недели. Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, сезон закроется 1 сентября. С этого дня спасатели больше не будут дежурить на Центральном, Сокольском, Тракторном и Новолипецком пляжах города. Также перестанет работать пост на Силикатных озерах, который впервые начал работать в этом году. Всего за лето сотрудники управления спасли из воды почти 40 человек.

Прошедшие в конце августа дожди остудили воду до +22 градусов и температура продолжит снижаться. Поэтому людей просят учитывать этот факт на случай если кто решится купаться в холодной воде и без присмотра спасателей.

Также спасатели просят не игнорировать таблички «Купание запрещено», не заходить в воду на диких пляжах и не оставлять у воды детей без присмотра. В этом на территории Липецка утонули 15 человек, включая троих несовершеннолетних.